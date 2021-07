Tuvojas videomākslas festivāls "Ūdensgabali"

Ilggadējas sadarbības rezultātā festivāla programmu veidos izlases no tādiem festivāliem kā Japānas Mediju mākslas festivāls, "ARS Electronica", Starptautiskais Oberhauzenes īsfilmu festivāls un "AG Kurzfilm", savukārt pirmo reizi festivāla programmā iekļauta arī izlase no Somijas Turku Video mākslas festivāla, kā arī īpaši veidotas video izlases no "Split" festivāla Serbijā un "Simultan" Rumānijā. Savukārt 15. septembrī festivālu "Ūdensgabali" noslēgs unikāla programma, kurā apvienoti darbi no Latvijas videomākslas arhīva.