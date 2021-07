Šodien stājas spēkā auto īpašniekiem draudzīgāki OCTA noteikumi

“Līdz šim likums paredzēja, ka OCTA polisi varēja iegādāties uz trim, sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem, paredzot atsevišķus izņēmumus. LTAB apkopotā statistika un līdzšinējā pieredze rāda – jo īsāks OCTA derīguma termiņš, jo lielāka iespēja, ka transportlīdzekļa īpašnieks savlaicīgi neiegādāsies jaunu polisi. Līdz ar to drīzumā varēsim secināt vai un cik daudz palielināsies spēkratu skaits, kas satiksmē piedalās bez derīgas OCTA,” stāsta J.Abāšins, piebilstot, ka nozare sagaida adekvātu likuma izpildes kontroli no valsts atbildīgo institūciju puses, lai nepieļautu situāciju, kas novedīs pie neapdrošināto skaita pieauguma.

J.Abāšins norāda, ka minētais apdrošināšanas prēmijas samazinājums likumā noteiktā kārtībā tiks finansēts no OCTA Garantijas fonda, kuru lielākoties veido atskaitījumi no apdrošinātāju pārdotajām polisēm. “Jau patlaban likums nosaka, ka no OCTA Garantijas fonda tiek finansētas atlaides lauksaimniekiem un personām ar invaliditāti, līdz ar to auto īpašniekiem, kuri iegādājas OCTA, kolektīvi būs jāfinansē arī atlaides, kuru piemērošanu nosaka jaunā likuma redakcija, kas tāpat neatbilst Eiropas Savienības praksei” informē J.Abāšins.