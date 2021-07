Zini sava sapņu mājokļa patieso cenu: kas jāņem vērā, lai nepārmaksātu

Pēdējo desmit gadu laikā mājokļu cenas Eiropas Savienības (ES) valstīs kāpušas vidēji par 28,6%, liecina Eurostat dati. Tikmēr konkrēti Baltijas valstu vidū nekustamā īpašuma iegādes izmaksas visstraujāk augušas Igaunijā (112,8%) un Latvijā (85,6%), sasniedzot vienus no augstākajiem rādītājiem visā ES. Arī Centrālās Statistikas pārvaldes dati rāda pieaugošu cenu tendenci - 2020.gadā mājokļu cenas augušas par 3,7%, salīdzinot ar 2019.gadu. Nekustamā īpašuma eksperti prognozē, ka cenu kāpums saglabāsies arī turpmāk un to apjoms būs atkarīgs no īpašuma veida un atrašanās vietas.