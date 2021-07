Uz Jelgavas šosejas pie Olaines parādījušies dīvaini marķējumi

Jelgavas šosejas (A8) posmā netālu no Olaines ir uzklāti vairāki horizontāla marķējuma materiālu paraugi. Tie uzklāti nevis, lai mulsinātu autobraucējus, bet gan, lai reālos ekspluatācijas apstākļos notestētu to īpašības un noturību. Par to TVNET informēja Latvijas valsts ceļu Komunikācijas daļā.