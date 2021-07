Brīvdabas izstādi "Savvaļa" jūlijā papildina sarunas, meistarklases un dzejas lasījumi

Laikā no 6. līdz 10. jūlijam "Savvaļā" notiks skaņu mākslinieka, arhitekta Maksima Šenteļeva vadīta meistarklase, kuras uzmanības centrā būs mūzikas instrumentu izgatavošana no dabā sastopamiem materiāliem, skaņu karšu izveide un citi audiāli eksperimenti. Šajā procesā aicināts piedalīties ikviens, atkarībā no sev pieejamā laika – apmeklējot meistarklasi uz vienu, vairākām vai visām dienām, vienojoties par to individuāli. Meistarklases finālā – 10. jūlija vakarā – gaidāma publiska Šenteļeva un meistarklasē iesaistīto veidota performance. Pieteikties iespējams, sūtot ziņu Kitijai (kitija.vasiljeva@gmail.com).