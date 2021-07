Lai sapnis par brīvdienu māju nepārvēršas murgā

Vispirms pragmatiski izvērtējiet, cik bieži būsiet gatavi mērot ceļu uz savu brīvdienu māju. Ieteicams kārtīgi apdomāt visu savu ģimenes locekļu dzīvesveidu – vai nedēļas nogalēs bērniem nav pulciņi, treniņi, sacensības, vai pieaugušo darba režīms sakrīt ar pārējo ģimenes locekļu iespējām doties ārpus ikdienas gaitām. No brīvdienas mājas, uz kuru aizbrauksiet vien pāris reizes gadā vai pat zināmā mērā piespiedu kārtā, lai sakoptu saimniecību, liela gandarījuma nebūs.

Lētāk, bet tālāk – šī bieži ir tipiskākā kļūda, kad, meklējot īpašumu atbilstoši budžetam, tiek nopirka māja krietni tālu no dzīvesvietas. Vienam patīk dzīvot meža ielokā klusumā, citam pie ūdens, vēl kāds sapņo par nelielu brīvdienu māju ciematā ar aktīvu sabiedrisko dzīvi. Divreiz un pat vēl divreiz apdomājiet pirms pērciet māju meža ielokā, ja sapņojat par dzīvi pie jūras tikai tāpēc, ka tā ir lētāk vai tuvāk. Ceļš, pa kuru būs jābrauc, nav mazsvarīgs kritērijs – kāds ir tā segums un kādā stāvoklī tas ir ziemā un pavasarī. Tāpēc ieteicams izvirzīt vēlamos kritērijus un pie tiem arī turēties, burtiski pa punktiem izdiskutējot un sarakstot visai ģimenei būtiskākos aspektus.

Pragmatiski un nemānot sevi ar pārlieku optimistiskiem aprēķiniem, salieciet vienkopus visas izmaksas – gan iegādes, gan būvniecības un remonta, gan arī tālākās ikdienas uzturēšanas izmaksas. Komunikāciju izbūve ir viena no dārgākajām pozīcijām un mūsdienu brīvdienu mājās visi tomēr vēlas komfortu, tāpēc, pērkot gan zemes gabalu, gan jau gatavu remontējamu māju, sarēķiniet, cik maksās ūdens, elektrības, kanalizācijas, siltuma ierīkošana. Piebraucamais ceļš arī var būt privāts, un tas būs jāuztur. Būvniecības un remonta izmaksas reģionos nebūs lētākas, iespējams pat pretēji – speciālisti būs mazāk pieejami un līdz ar to izmaksas lielākas. Neaizmirstiet arī nekustamā īpašuma nodokļa izmaksas.

Ja ienākumi un pašu finansējums ir gana liels, aizdevums brīvdienu mājas iegādei ir pieejams. Arī aizdevums labiekārtošanai un remontam ir iespējams, tomēr kopējām kredītsaistībām nevajadzētu pārsniegt 30 – 40 % no ikmēneša ienākumiem. Lai īpašumu izmantotu pilnvērtīgi, apdomājiet, kā variet to izmantot ienākumu gūšanai – iespējams, laikā, kad paši tur neuzturaties, variet to iznomāt vai sniegt kādu citu pakalpojumu.