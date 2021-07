Optometriste: nepiemērotas saulesbrilles kaitē, nevis aizsargā

Saulesbriļļu sortimentā ir ļoti plašs klāsts pieejamajām lēcu krāsām un toņiem. Izdarot izvēli par labu vienam vai otram lēcu tonim, to ieteicams izvēlēties tādu, caur kuru pašam ir patīkami skatīties. Jāatceras, ka lēcu toņa izvēle ietekmē to, kā mēs redzam pasauli caur brillēm. Populārākie toņi ir pelēks, brūns un zaļš, taču apmeklējot optikas veikalu, ir iespēja pielāgot arī citus toņus, kā arī izvēlēties tonējuma intensitāti. No visiem toņiem visneitrālākais ir pelēkais, jo tas būtiski neietekmē krāsu uztveri, savukārt, brūnas lēcas skatu padara kontrastaināku un siltāku, bet zaļā tonējuma lēcas pastiprina kontrastredzi un redzes asumu. Lai gan šķietami pēc tam, kad esam lietojuši saulesbrilles, mēs zinām, kāds tonis mums piestāv, pirms briļļu iegādes un galīgā lēmuma, ieteicams izmēģināt saulesbrilles ar dažādiem tonējumiem. Aplami ir domāt, ka, jo tumšāks lēcu tonējums, jo labāk tās pasargā acis no kaitīgajiem saules stariem.