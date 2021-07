Kurzemē Valsts policija devusies pie divām ģimenēm, kas dzērumā skandalējušas

Plkst.1.45 VP Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknī tika saņemta informācija no kādas nepilngadīgas jaunietes par to, ka Kuldīgas novadā, kādā īpašumā viņai ar vecākiem ir ģimenes konflikts. Ierodoties notikuma vietā, policisti konstatēja, ka īpašumā ar vecākiem atradās zīdainis, savukārt abi vecāki bija alkoholisko dzērienu ietekmē. Māte atradās 1,99 promiļu reibumā, bet tēvs - 1,15 promiļu reibumā.

VP Kurzemes reģiona pārvaldes Kuldīgas iecirknī iepriekšējā naktī tika sākti administratīvo pārkāpumu procesi pret visiem trim ģimenes locekļiem. Ņemot vērā to ka, būdami alkohola reibumā, vecāki nevarēja parūpēties par bērnu, zīdainis tika nogādāts radiniecei.

Šeršņova uzsvēra, ka saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likumu, par bērna uzraudzīšanu, atrodoties alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kas var ierobežot spējas nodrošināt bērna drošību un aizsardzību no iespējamiem bērna dzīvības un veselības apdraudējumiem, ja to izdarījusi persona, kura atbildīga par bērna uzraudzību, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 210 eiro. Savukārt par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu ietekmē, ja to izdarījis bērns, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 35 eiro.