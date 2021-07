Viedoklis ⟩ Verdzības sociālā korekcija

Latvijā ir viens no lielākiem nodokļu slogiem zemajiem ienākumiem – 50% nodoklis no 300EUR praktiski atstāj pusbada situācijā, bet 50% no 30 000EUR ļauj vēl labi dzīvot. To diemžēl reformisti nespēj izprast un būs nopietni jāpārskata savu favorītu vārdus un partijas Saeimas vēlēšanās.