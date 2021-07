Pabeigta pirmo sešu dzīvojamā kvartāla "Lindenholma" ēku būvniecība

"Lindenholmas" projekta autori ir SIA "Didrihsons arhitekti" Gata Didrihsona un Anša Klīdzēja vadībā, būvprojekta tehnisko izstrādi vadījuši Arvīds Līkops un Kristaps Blaubergs no SIA "Linia", ēku interjeru autors - Svjatoslavs Aļeiņikovs no SIA "in4 design ideas", būvdarbu ģenerāluzņēmējs - SIA "Deprom LV", bet par būvuzraudzību rūpējās SIA "Forma 2". Teritorijas labiekārtojuma projektu izstrādājuši SIA "Labie koki", bet labiekārtošanas darbus veikuši SIA "Pēterdārzs" speciālisti.

"Vastint Latvia" ir daļa no "Vastint Group", kas darbojas Latvijas tirgū no 2003.gada. "Vastint Latvia" līdz šim realizētie projekti ir "AC Hotel by Marriott Riga", biroju ēka "Zaļā 1", dzīvojamais nams "Futuris", dzīves un darba telpas Magdelēnas kvartāla pirmā kārta, kā arī biroju ēku kompleksa "Business Garden Rīga" pirmā kārta. Būvniecība norit urbāna koncepta dzīvojamo ēku projekta "Lindenholma" pirmajā kārtā. Paralēli turpinās darbs pie nākamo kārtu plānošanas Magdelēnas kvartālā, "Business Garden Rīga" un "Lindenholma", kā arī koncepta izstrādes 19 hektāru īpašumam "Ezerparks".