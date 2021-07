"One Vanderbilt" debesskrāpim Ņujorkā pievienos caurspīdīgu stikla liftu

Saukta par "Summit One Vanderbilt", liftu un terases konstrukcija tiek būvēta 427 metrus augstās ēkas augšdaļā līdzās Lielajai Centrālajai stacijai Midtaunā.

"Kohn Pedersen Fokx" projektēja "One Vanderbilt" un "Summit One Vanderbilt" attīstītājam "SL Green Realty". Stikla konstrukcija ir sadalīta trīs daļās - pacelšanās, levitācija un virsotne.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video/Dezeen

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video/Dezeen

Stikla kastes, kas ir daļa no levitācijas, izvirzīsies no ēkas sāniem, ļaujot viesiem skatīties lejup uz pilsētu.

Terases, no kuras paveras skats uz pilsētu, nosaukums ir "Summit" jeb "Virsotne", un tai būs augstas stikla perimetra sienas un ārpustelpu bārs.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video/Dezeen

FOTO: Ekrānuzņēmums no Youtube video/Dezeen

Kopumā "Summit One Vanderbilt" stikla konstrukcija apņem 6038 kvadrātmetrus četros līmeņos.

"Summit One Vanderbilt" apmeklētājiem tiks atvērts 2021. gada 21. oktobrī.

"One Vanderbilt", kas tika atvērts 2020. gadā, ir ceturtais augstākais tornis Ņujorkā pēc "One World Trade Center", "Central Park Tower" un "111 West 57th Street", no kuriem pēdējie divi joprojām tiek būvēti.