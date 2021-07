Latvija dodas uz Kannu filmu festivālu klātienē

Pandēmijas dēļ Kannu festivāla norises ir krietni mainījušās – pēc 2020. gada, kad festivāls klātienē vispār nenotika, tikai izsludināja konkursam atlasīto filmu programmu un jūnijā tiešsaistē sarīkoja filmu tirgu Marché du Film, arī šogad tradicionālie maija datumi netika izmantoti, toties no 6. jūlija līdz 17. jūlijam festivāls notiek klātienē (ar tiešsaistes elementiem), un uz to dodas arī Latvijas delegācija.

Šogad Latvijas dalība Kannu festivālā ir cieši saistīta ar kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, jo trīs Baltijas valstu vadošās kino institūcijas arvien ciešāk sadarbojas, sekojot principam, ka spēku apvienošana ļauj kļūt labāk pamanāmiem starptautiskajā industrijas arēnā. Tāpēc Kannu filmu tirgus Marché du Film platformā Producers Network, kas jau 15 gadus pulcina vairāk nekā 500 producentus no visas pasaules un kļuvusi par starptautiski nozīmīgu sadarbības platformu, iespēju nonākt uzmanības centrā (Producers under the Spotlight) izmanto visas trīs valstis kopā – pa diviem producentiem no katras valsts. Latviju šajā profesionālo, aktīvo un arī daudzsološo producentu izlasē pārstāv Aija Bērziņa (studija Tasse Film) un Gints Grūbe (studija Mistrus Media).