Šovasar tiks pabeigts jauns pašmāju kriminālseriāls "Meklējiet sievieti"

"Šis gads jau tā saspringtajam filmēšanas grafikam radīja papildu izaicinājumus. Filmā būs redzami latviešu, krievu, ukraiņu, lietuviešu un armēņu aktieri un, protams, sarežģītā situācija ar ieceļošanu no trešajām valstīm lika mums krietni pacīnīties par aktieriem. Taču ar gandarījumu varu teikt, ka izdevās sapulcināt izcilu komandu. Mēnesi Rīgā filmējās pazīstamais ukraiņu aktieris Aleksejs Gorbunovs un nupat mūsu filmēšanas laukumā bija nopelniem bagātais Krievijas aktieris Andrejs Iļjins, kuru daudzi labi atceras no laika, kad viņš spēlēja Rīgas Krievu teātrī," atklāj Arta Ģiga.

Filmā piedalās lieliskie latviešu aktieri – Diāna Krista Stafecka, Madara Zviedre (Saldovere), Ritvars Toms Logins, Ģirts Krūmiņš, Jurijs Djakonovs, Mārcis Maņjakovs un citi, kā arī starptautisks aktieru ansamblis, viņu vidū – Valentīns Novopoļskis no Lietuvas, Aleksejs Gorbunovs no Ukrainas, Hrants Tokhatjans no Armēnijas, Gaļina Bokaševskaja, Andrejs Iļjins un Jurijs Curilo no Krievijas.