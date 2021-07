Eksperte: Sagaidāms šokējoši straujš pārtikas cenu kāpums

Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrā aģentūru LETA informēja, ka gada otrajā ceturksnī notikušas būtiskas cenu svārstības augļiem un dārzeņiem.

Lielākais cenu pieaugums otrajā ceturksnī bija galviņkāpostiem, kuru cena pieaugusi par 89% jeb no 0,40 eiro kilogramā šī gada martā līdz 0,75 eiro par kilogramu šī gada jūnijā.

Tāpat par 83% pieaugusi arī burkānu cena - no 0,47 eiro kilogramā līdz 0,85 eiro kilogramā, galda bietēm par 77% - no 0,31 eiro par kilogramu līdz 0.55 eiro par kilogramu.

Centrā norādīja, ka vislielākais cenu samazinājums otrajā ceturksnī ir bijis importa gurķiem, kuru cena samazinājusies par 70% - no 5,69 eiro par kilogramu līdz 1,71 eiro kilogramā. Vienlaikus ķiršiem cena samazinājusies par 64% - no 16,99 eiro kilogramā līdz 6,17 eiro par kilogramu, vietējiem tomātiem par 48% - no 6,06 eiro par kilogramu līdz 3,14 eiro kilogramā, kā arī importa zemenēm, kuru cena saruksi par 27%- no 7,61 eiro par kilogramu līdz 5,48 eiro kilogramā.

Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centrā skaidroja, ka cenu svārstības ietekmē jaunās ražas ienākšana tirgū vai krājumu beigšanās.

Tāpat tirgus veicināšanas centra apkopotā informācija liecina, ka gada laikā Rīgas lielveikalu ķēdēs citronu cena ir samazinājusies par 25% - no 2,58 eiro par kilogramu līdz 1,93 eiro kilogramā, bumbieru cena samazinājusies par 22% - no 1,93 eiro kilogramā līdz 1,50 eiro par kilogramu. Tāpat par 15% cena samazinājusies vistas filejai - no 6,73 eiro par kilogramu līdz 5,70 eiro kilogramā, cūkgaļas šķiņķim par 8% - no 6,12 eiro kilogramā līdz 5,62 eiro par kilogramu.

Lielākais cenu pieaugums gada laikā ir bijis galda bietēm, kuru cena kāpusi par 49% - no 0,28 eiro kilogramā līdz 0,55 eiro par kilogramu, saulespuķu eļļai par 44% - no 1,73 eiro par kilogramu līdz 2,48 eiro kilogramā, krūmmelenēm par 34% - no 11,91 eiro kilogramā līdz 16,01 eiro par kilogramu. Tāpat cena par 26% pieaugusi spageti - no 0,91 eiro par kilogramu līdz 1,14 eiro kilogramā, savukārt burkāniem galvaspilsētas veikalu ķēdēs cena pieaugusi par 22% - no 0,70 eiro kilogramā līdz 0,85 eiro par kilogramu.

"Gan Latvijā, gan Eiropā iepriekšējā sezonā bija labas dārzeņu ražas, bet pieprasījums Covid-19 dēļ samazinājās, kas izsauca dārzeņu cenu ievērojamu kritumu,"

komentēja Gulbe, piebilstot, ka, tirgū ienākot jaunajai ražai, cenas ir būtiski pieaugušas.

Tāpat viņa skaidroja, ka pērnā gada beigās visā Eiropā bija dramatisks iepirkuma cenu kritums cūkgaļai un liellopu gaļai, kas vēl joprojām ir redzams ar zemākām gaļas un gaļas produktu cenām Latvijas veikalos.

Gulbe sacīja, ka pasaulē ir augušas labības, eļļas un cukura cenas, kas ir izejviela daudzu pārtikas produktu ražošanai. Pieaugušas ir degvielas cenas un konteineru pārvadājumu izmaksas, kas redzamas produktu cenās veikalu plauktos.