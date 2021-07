Par tuvošanos Madonai liecina slikts, saplaisājis, ielāpiem klāts asfalts. Kāpēc?

Vispirms par reģionālo autoceļu P30, Cēsis–Vecpiebalga–Madona. Kononova norāda, ka tur notiek remontdarbu projektēšana posmam no 61. kilometra līdz 83. km un, ja naudas būs pietiekami, tad 2022. - 2023.gadā notiks remontdarbi. Uz autoceļa P37 Pļaviņas–Madona–Gulbene ir trīs posmi. Posmam no 42. - 60.kilometram būvniecības projekts jau ir gatavs un tiks īstenots tad, kad tam būs nauda. Posmam no 60. - 71.kilometram ir plānots būvniecības projektu sākt izstrādāt šajā vai nākamajā gadā, bet būvdarbi tur ir paredzēti no 2023. gada. Asfaltbetona seguma atjaunošana savukārt jau ir sākta posmam no 26. līdz 38. kilometram, bet atlikušie 2 kilometri līdz Madonas robežai ir pietiekami labā stāvoklī, tāpēc remonts tur pagaidām nav nepieciešams.