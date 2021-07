No Baltijas valstīm tieši Latvijā ātrajiem kredītiem ir vislielākā piekrišana

Vienlaikus Lietuvā ātros kredītus izmantojuši 22% iedzīvotāju, tostarp 15% šo pakalpojumu izmantojuši vairākas reizes, savukārt Igaunijā ātros kredītus ņēmuši 15% iedzīvotāju un 9% to darījuši vairākkārtīgi. Lietuvā un Igaunijā grūtības atmaksāt aizdevumu bijis 3% aptaujāto.

Pēc aptaujas datiem, Latvijā visaktīvāk ātros kredītus ņem iedzīvotāji vecuma grupā no 30 līdz 49 gadiem, Igaunijā - iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 49, bet Lietuvā - iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem.