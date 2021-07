Ar 100 dalībniekiem Daugavpils Drifta festivāls svinēs 10 gadu jubileju

Jāpiezīmē, ka tieši Daugavpilī sacensības beidzot būs iespēja apmeklēt arī skatītājiem. Protams, ierobežotam skaitam, balstoties uz valstī Covid-19 noteiktajiem noteikumiem un epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem. Beidzot braucējiem būs iespēja braukt ne tikai priekš sevis, bet priecēt arī skatītājus ar sporta automašīnu rūkoņu un daudz dūmiem. Nav noslēpums, ka tieši Daugavpils trases konfigurācija ir veidota tā, lai skatītājus priecētu ar daudz dūmiem, kas ir šī sporta veida neatņemama sastāvdaļa. Organizatori ir speciāli sadalījuši zonas, lai skatītāji varētu droši vērot sacensības, kā arī skatītāji, kuriem nav sadarbspējīga sertifikāta vai iespējas veikt Covid-19 testu pirms sacensībām, to varēs izdarīt uz vietas sacensībās, pirms ieejas sacensībās, kur tiks nodrošināts Covid-19 testu punkts sadarbībā ar centrālo laboratoriju. Jāatzīmē ka testi ir bez maksas un to nodošana aizņems tikai 2-3 min. Atbildi varēs sagaidīt stāvvietā aptuveni 30 min laikā. Testi trasē darbosies jau no 09:00 līdz 14:00, tāpēc organizators lūdz ieplānot laiku arī to veikšanai, kam nepieciešams.