Latvijas kopražojumi saņem atbalstu starptautiskā fondā "Eurimages"

Viens no fonda atbalstītajiem projektiem ir igauņu režisora Rainera Sarneta spēlfilma "Neredzamā cīņa" (The Invisible Fight), kas top kā Igaunijas, Latvijas, Vācijas, Somijas un Grieķijas kopražojums, filmas kopējais budžets ir EUR 2 500 000, Eurimages piešķīrums – 360 000 eur.

Latvijas puses iesaistīšanās projektā būs nozīmīga, jo lielāko daļu filmas plānots uzņemt Latvijā. Tādēļ no Latvijas puses paredzēta līdzdalība filmas vizualitātes veidošanā (scenogrāfija un kostīmi), arī filmas mūzikas radīšanā. Filma top ar Nacionālā Kino centra atbalstu un Rīgas Filmu fonda līdzfinansējumu, tā plānota kā piecu valstu kopprodukcija – Igaunija (studija Homeless Bob Production), Latvija (White Picture), Vācija (The Post Republic, Rapid Eye Movies), Somija (Helsinki Filmi) un Grieķija (Neda Film).

Otrs ar Latviju saistītais projekts ir režisores Inekes Houtmanes filma "Grāmata par visu" (The Book of Everything), kuras kopējais budžets ir 1 900 000 eur, Eurimages piešķīrums – 145 000 eur. Filma ir stāsts par mazu zēnu sešdesmitajos gados, viņš dzīvo striktā, ārkārtīgi reliģiskā ģimenē, kur tēvs ik pa laikam paceļ roku pret pārējiem ģimenes locekļiem, jo viņi ilgojas pēc brīvības, kas valda pārējā pasaulē viņiem apkārt. Tomass gūst mierinājumu, ierakstot savas izjūtas "Grāmatā par visu", fantāzijā, kur Jēzus atdzīvojas un palīdz zēnam sakopot drosmi, lai stātos pretī agresoram.