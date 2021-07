Ikviens gaida silto laiku, lai to varētu pavadīt uz terases. Mums visiem vasarā patīk staigāt basām kājām pa siltu un gludu terases segumu. Ja vēlamies izbaudīt terases sniegtās priekšrocības, gan terase, gan tajā esošās koka mēbeles ir jāaizsargā no UV stariem, plaisāšanas, pūšanas un citiem bojājumiem. Tagad par savu terasi var parūpēties ikviens – atliek vien izvēlēties atbilstošu eļļu un piemērotus instrumentus.

Ar terašu tīrīšanai piemērotu birsti no virsmas notīriet netīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Nomelnējušas vai ilgi atmosfēras iedarbībai pakļautas, neapstrādātas koksnes mazgāšanai izmantojiet Tikkurila tīrīšanas līdzekli “ Terassi-ja Kalustepesu ”.

Piestipriniet slīpēšanas papīru pie instrumenta. Noslīpējiet virsmu, asās šķautnes un šķēpeles, lai virsma kļūst gluda. Apstrādājot savu terasi, daudzi steidzas un to kārtīgi nesagatavo, tāpēc rezultāts nav ilglaicīgs un pa terasi nav patīkami staigāt basām kājām.

ANZA TERAŠU DARBARĪKS “DIVI VIENĀ” . Slīpējiet un eļļojiet ar to pašu instrumentu. Vienkāršais fiksators ļauj viegli mainīt funkcijas – no slīpēšanas pāriet uz eļļošanu.

Aplikators eļļu uzklāj vienmērīgā un plānā slānī, tādējādi ļaujot izvairīties no traipiem un pārklājuma lobīšanās. Tas nodrošina lielāku precizitāti, kā arī atvieglo līdzekļa uzklāšanu stūros un pie sienas. Tas noklāj divu dēļus vienlaicīgi.

Izvēlieties Tikkurila terašu eļļu Valtti Plus Terrace Oil kādā no tās 3 gatavajiem toņiem – brūna, pelnu pelēka vai melna - vai dārza mēbeļu un terašu eļļu Valtti Kaluste- ja Terassiöljy ar īpašiem pigmentiem un aizsardzību pret UV staru iedarbību. Ja vēlaties lielāku toņu dažādību, izmantojiet Tikkurila ārdarbu eļļu koka virsmām Valtti Plus Wood Oil.