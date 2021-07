"Eolika" ieraksta jaunu dziesmu, dodas 40 gadu jubilejas koncertturnejā

Dziedātāja Olga Rajecka uzsver: «Esam pateicīgi visiem faniem, kas bijuši kopā ar mums šos 40 gadus; esam pateicīgi par to, ka joprojām visi četri esam kopā un koncertējam un ka mums ir izdevies jūs iepriecināt ar savām dziesmām. Un, protams, Borisam Rezņikam, kurš arī piedalīsies mūsu jubilejas koncertos!»

Jubilejas koncertos piedalīsies grupa «Eolika», saksofonista Zinta Žvarta vadītais pūtēju ansamblis un instrumentālā grupa Jāņa Miltiņa vadībā. Turklāt, kā atklāj jubilāri, skanēs ne tikai grupas populārākās dziesmas, bet arī daudzi mazāk pazīstami skaņdarbi no grupas pastāvēšanas laikā tapušajām koncertprogrammām.

Populārais kvartets, kurā joprojām muzicē Olga Rajecka, Ilona Stepanova, Viktors Zemgals un Dainis Dobelnieks, tika dibināts 1980. gada vasarā, un turpmākos piecus gadus «Eolika» bija viena no populārākajām Latvijas grupām. Šajā laikā tapa grupas lielākie hiti: «Zemeņu lauks», «Pasaule, pasaulīt», «Āgenskalna tirgus rīts» u.c., kā arī iznāca otrā lielā skaņuplate, kurā tika ierakstītas tobrīd grupas populārākās dziesmas. Savas pastāvēšanas laikā kvartets «Eolika» sniedzis vairāk nekā 4000 koncertu, un to droši var dēvēt par vienu no latviešu estrādes mūzikas simboliem.