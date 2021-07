Lauris Valters jaunajā video sadarbojas ar deju kolektīvu "Līdums"

"Šis ir lielu izaicinājumu laiks ikvienam no mums, bet tikai ar gaišu skatu, optimismu un atbalstot, uzmundrinot vienam otru mēs varam doties tālāk. Jā, var domāt par to, kā bija, un sapņot par to, kā būs, bet mēs esam tieši šeit un tagad, tas ir brīdis, kurā mums ir jādara kopā, jādzīvo no sirds! Un vēl man ir patiess prieks par skaisto sadarbību video tapšanā ar jauniešu deju kolektīvu “Līdums” un vadītājiem Arvilu un Ivetu," tā par dziesmu Valters.