RTU Muitas un nodokļu administrēšana — perspektīva studiju programma cilvēkiem ar invaliditāti

Programmas absolventi var strādāt par muitnieku, nodokļu speciālistu, analītiķi, konsultantu, revidentu vai veikt jebkuru citu darbu muitas vai nodokļu jomā. Arī darba atalgojums nozarē ir ļoti dažāds un atkarīgs no veicamajiem pienākumiem. “Perspektīvas ir, viss atkarīgs no paša studenta apņemšanās un apzinīguma,” — tā M. Jurušs

VAS "Latvijas Pasts" Muitas pakalpojuma vadītāja Ieva Ilstere skaidro, ka šobrīd nozarē ir pieprasījums pēc atmuitošanas speciālistiem: “Sakarā ar to, ka no 2021. gada 1. jūlija atmuitošana pasta sūtījumiem jāveic jau sākot no 1 centa, esam pieņēmuši darbā papildus darbiniekus. Līdz ar to var teikt, jā, nozarē pieprasījums pēc speciālistiem ir.”