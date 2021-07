Viens no trim simtiem visā pasaulē: kā dzimst unikāli modeļi

Jaguar XE SV Project 8 – viens no pavisam trīs simtiem eksemplāru – radīja pārsteigumu un reizē neizpratni: kas tas par modeli, ar ko tas atšķiras no standarta sedana, kāpēc to izgatavo tik nelielā sērijā, un visbeidzot – ko nozīmē burtu salikums “SV”? Tas rada daudz jautājumu, īpaši aplūkojot citus Jaguar modeļus, piemēram, F-Type un F-Pace, kā nosaukumā mēdz būt arī “SVR” burtu salikums.