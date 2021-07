Video ⟩ Filipīnās kontrabandas mašīnas nešķiro, tās brutāli iznīcina

Filipīnu Muitas pārvalde (Bureau of Customs) jau iepriekš likusi par sevi runāt, kad vienā piegājienā ar ekskavatoriem un buldozeriem sabrauca dažādu samērā dārgu automobiļu izlasi. Lai gan likumpārkāpējiem ar to tika nodarīti ievērojami zaudējumi, tā vien izskatās, ka tas viņus nav atturējis no turpmākām nelikumīgām darbībām. Tādēļ Manilas ostā nupat aizvadīta kārtējā kontrabandas automobiļu iznīcināšanas akcija un arī šoreiz tiesiskuma vārdā līdz metāllūžņu stāvoklim samīcīti pārdesmit diezgan grezni auto.