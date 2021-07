Ikviena māte cenšas dot saviem bērniem svaigus augļus un dārzeņus, jo tie taču ir tik veselīgi. Un nu – tuvojas vietējo ogu laiks! Tomēr tikai retajam ir iespēja noplūkt ogas un augļus tieši no dobes vai koka. Vai vismaz katru dienu iepirkties pie vietējiem zemniekiem. Biežāk viss tiek pirkts vairumā. Taču uzreiz parādās problēma – kā visus šos vitamīniem bagātos produktus ilgāk uzglabāt svaigus?

Ik dienu sildoties saules staros, jau novāktie augļi un dārzeņi turpina fotosintēzes procesu, ražojot vitamīnus. Bet parastā ledusskapī, kā zināms, saules nav. Aizveram durvis – un ir tumšs. Atveram – gaišs. Fotosintēzes procesam ar to ir par maz. Šādu gaismas maiņu dārzeņi neuztver kā saules gaismu un ātrāk sāk bojāties.

Britu kompānija Intertek, kas specializējas preču un produktu testēšanā, veica pētījumu, analizējot tomātus, zemenes, zaļos piparus, burkānus, spinātus, pētersīļus, koriandru, kāpostus, ziedkāpostus un selerijas. Vienu daļu no tiem uzglabāja parastajā tumšajā ledusskapja kamerā, bet otru – kamerā, kura imitēja bioloģiskos diennakts ritmus, apgaismodama tās saturu atbilstoši noteiktam diennakts ritmam.

Pētījumu rezultātā noskaidrojās, ka pēc piecu līdz septiņu dienu atrašanās tumšā, aukstā kamerā minētajos produktos ievērojami samazinājās A un C vitamīnu koncentrācija. Bet dārzeņi un ogas, kas tika glabāti aukstumā un apgaismoti saskaņā ar dabas ritmu, ne tikai izskatījās svaigāki, bet arī vitamīnu daudzums tajos bija palielinājies!

Otrkārt, speciālie gaisa pievadi nodrošina lēnāku gaisa cirkulāciju kastēs, kas marķētas ar uzrakstu Everfresh+. Un, visbeidzot, nodalījuma īpašie griesti novērš mitruma kondensāciju. Tāpēc ir vērts atcerēties, ka dārzeņus un augļus jāliek ledusskapī sausus un bez iepakojuma. Tos jāmazgā tieši pirms lietošanas. Nomazgājot tos pirms likšanas ledusskapī, tiek samazināts to uzglabāšanas laiks.

No Frost un Neo Frost – kāda ir atšķirība?

Vai esat pamanījuši uzrakstu „No Frost” uz modernajiem ledusskapjiem? Beko ražotajās iekārtās līdzīgu risinājumu sauc par „Neo Frost” tehnoloģiju un tā ievērojami atšķiras no pirmās tehnoloģijas.

Ja No Frost nodrošina to, ka ledusskapis nav jāatkausē, tad beko ledusskapjos izmantotā Neo Frost tehnoloģija vēl papildus likvidē negatīvās No Frost funkciju sekas. Ir tā: lai novērstu sarmas un apledojuma veidošanos, ledusskapjos uzstāda spēcīgus ventilatorus, kas „izdzen” visu lieko mitrumu. Apledojuma tiešām nebūs, bet, piemēram, siera gabaliņš, kurš nebūs ielikts atsevišķā trauciņā vai ietīts polietilēna plēvē, ļoti drīz kļūs tumšs un sažuvis. Tā bieži notiek arī ar sagrieztu desu. Produkti vienkārši izžūst, ko izraisa mitruma trūkums ledusskapī.