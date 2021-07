Rēzijas Kalniņas iestudētā luga "Tagad un tad" jūlijā atgriežas pie skatītājiem

Šona Grenana luga "Tagad un tad" ir neticams stāsts par cilvēka gribu, izvēlēm un mīlestību cauri gadiem, kas apcer jautājumu par to, kurš galu galā ir tas, kas nosaka mūsu likteni. Tā vēsta par laika netveramo plūdumu, kurā cilvēki virzās uz priekšu kā māk, dzīvo un izdara izvēles. Ikdienas steigā dienas paskrien nemanot, un viena pēc otras aizrit jau kārtējais gadu desmits. 30, 40, 50, 60... Un līdz ar atmiņām par visu piedzīvoto un sasniegto nāk pārdzīvojums par sapņiem, kurus tā arī nekad neizdevās piepildīt. Bet kā būtu, ja to visu varētu izmainīt? Ja varētu kaut ko pačukstēt jaunākam sev? Vai tu to izmantotu? Un… Ja jā, ko tu teiktu? Kas izmainītos, ja savas dzīves krustcelēs būtu izvēlējies doties pretējā virzienā? Un vai tu būtu gatavs upurēt visu, lai mēģinātu sākt visu no jauna?