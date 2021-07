Hematogēns – našķis vai vitamīnu un mikroelementu avots?

Hematogēns ir zināms jau paaudzēm un daudziem no bērnības asociējas ar veselīgu kārumu no aptiekas plauktiem. Laikam ejot, hematogēnam ir parādījušies jauni veidi un piedevas, taču tā popularitāte un atpazīstamība nav mainījusies. Kas patiesībā ir hematogēna sastāvā un ko tas dod mūsu organismam? Cik daudz un bieži varam to lietot ikdienā?