Klāt liepziedu vākšanas laiks! Ko noderīgu tie dod mūsu veselībai?

Liepas parasti zied jūlijā un tagad ir pilnziedā, tādēļ ir īstais laiks liepziedu tējas vākšanai, stāsta Ilze Priedniece. Liepu ziedi satur polisaharīdus, ēterisko eļļu, miecvielas, flavonoīdus, saponīnus, karotīnu un C vitamīnu. Tos ievāc, kad tie ir tieši pilnziedā, saulainā un sausā laikā pēc rasas nožūšanas. Svarīgi ņemt vērā, ka ziedi jāievāc tīrās vietās, tos neievāc ceļmalās, pilsētā vai citādi piesārņotās vietās. Kad liepziedu droga ir savākta, tā uzreiz ir jāliek žāvēties, izklājot plānā kārtiņā uz papīra, un jāžāvē labi vēdināmās vietās. Izžāvētās ārstniecības augu drogas mājās glabā sausā un tumšā vietā, sargājot no mitruma. Uzglabāšanai izmanto papīra vai auduma maisiņus, var izmantot arī kārbas vai burkas no stikla.