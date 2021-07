Lietuva plāno uzcelt barjeru vairāk nekā 500 kilometru garumā uz Baltkrievijas robežas

"No šodienas sākta dzeloņstiepļu barjeras būvēšana, to iecerēts uzstādīt 550 kilometru garumā. Nolemts arī sākt celt žogu uz robežas ar Baltkrieviju. Mēs redzam, ka varam to izdarīt diezgan ātri, tāds žogs maksās apmēram 41 miljonu eiro," žurnālistiem sacīja Bilotaite.