Līdz šim jūlijā viltvārži no iedzīvotājiem izkrāpuši teju 400 000 eiro

2.jūlijā Valsts policija saņēma iesniegumu no kādas rīdzinieces par to, ka viņai piezvanījusi nezināma persona no ārvalstu numura un piedāvājusi iegādāties kriptovalūtu. Krāpnieki pārliecinājuši, ka viņai jāreģistrējas interneta vietnē "matbea.com", un no saviem bankas kontiem jāpārskaita nauda.