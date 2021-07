AnnaKrista: Man ir svarīgi, ka popmūzikā tiek izmantoti dzīvie instrumenti

Drīz pēc TV šova "X Faktors" klajā nāca mans debijas singls “Mazā Parīze” un pirmo reizi piepildījās viens no maniem kvēlākajiem sapņiem uzstāties “Dod pieci” labdarības maratonā. Tomēr, drīz pēc tam man bija pauzīte no publiskās vides, lai gan paralēli - aizkulisēs saistībā ar mūziku darīju ļoti daudz. Es rakstīju savu mūziku, sevi pilnveidoju un ik pa laikam uzstājos koncertos. "X Faktors" iedeva savu atpazīstamību, taču man šķita, ka pēc šova par mani ir radies nepareizs iespaids, un šī pauze deva man labu iespēju sazemēties un doties pie klausītājiem no jauna – esot man pašai, nevis pieņemot šovam vajadzīgās lomas. Mani tālākie mērķi - turpināt radīt mūziku un būt tādai, kā es pati dziedu par sevi jaunajā dziesmā “Pusnakts stundā”.

Šobrīd es tiecos atbrīvot enerģiju, kas vienmēr ir bijusi manī, sev apkārt esošajiem dodot rokenrolu, spēku, seksapīlu un kopumā parādot sevi kā foršu mākslinieci, kas no visas sirds māk strādāt pie savas lietas. Bet es gan neteiktu, ka iepriekš esmu bijusi mierīgāka. Tā dzirkstelīte manī ir bijusi vienmēr. Dažkārt smejos, ka es esmu viskomunikablākais cilvēks, ko es pati zinu. Tomēr, kaut kur es savā mūzikā to mēdzu paslēpt un sev jautājusi - kāpēc? Iespējams, tā ir vēlme to nosargāt, kaut ko sev dziļi svarīgu. Taču dienas beigās tieši tas var kļūt par manu lielāko trumpi. Visi vēlas enerģijas apmaiņu – to saklausīt mūzikā, gan to saņemt no māksliniekiem priekšnesuma laikā. Jādod šī enerģija ārā!