Shēma ⟩ Ieviestas būtiskas izmaiņas, braucot uz Carnikavu un no tās

Tallinas šosejas sākumposmā no Rīgas apvedceļa līdz Saulkrastiem pēdējo 10 gadu laikā par 50% pieaugusi satiksmes intensitāte, un ceļš ir izsmēlis savu caurlaides spēju. Vienlaikus pēdējo 20 gadu laiku Ādažu teritorijā ir attīstīta gan dzīvojamā apbūve, gan rūpnieciskā, bet netika organizēta droša satiksme , nav izveidoti pašvaldības paralēlie ceļi un pieslēgumi veikti pie valsts galvenā ceļā – Tallinas šosejas. Tādējādi Tallinas šosejas sākumposms ir zaudējis savu galvenā autoceļa funkciju, kā arī ir ievērojami pasliktinājusies satiksmes drošība – posmā ir seši tā saucamie melnie punkti. Pēdējo triju gadu laikā tur ir notikuši 96 ceļu satiksmes negadījumi un bojā gājuši 6 cilvēki, no tiem 5 frontālajās sadursmēs.

Pērn Tallinas šosejas (A1) posmā no divlīmeņu krustojuma ar Vidzemes šoseju (A2) līdz stāvlaukumam pie Pulksteņezera aiz Gaujas tilta (0,00.–13,85. km) uzsāktas satiksmes organizācijas izmaiņas, kuras tiks pabeigtas šovasar. Ņemot vērā to, ka šosejas posms ir zaudējis galvenā autoceļa funkciju, tas jāuztver kā iela apdzīvotā teritorijā. Satiksmes organizācijas izmaiņas akcentēs šo, kā arī liegs veikt bīstamus manevrus – apdzīšanu un kreisos pagriezienus. Baltezerā lielākajai daļai mājsaimniecību tiks saglabāta iespēja iebraukt un izbraukt no saviem īpašumiem visos virzienos, jo braukšanas ātrums ir 50km/h un satiksmes plūsma uz un no katra individuāla īpašuma nav liela. Savukārt ielu pieslēgumos šosejai jārēķinās ar to, ka tiks liegti kreisās nobraukšanas un uzbraukšanas manevri. Šāds risinājums padara drošu caurejošo plūsmu virzību un uzlabo kustības vienmērību.