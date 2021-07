Piekrastē svinēs Jūras svētkus

Ventspilī no plkst.8 Vecpilsētas tirgus laukumā norisināsies Lielais Jūras svētku tirgus. Plkst.10 sāks darboties Jūras svētku tirdziņš Ostas ielas promenādē no Jāņa ielas līdz Tirgus ielai, kas ilgs līdz pat plkst.24. Īsta svētku andele norisināsies arī Lielajā laukumā no plkst.12 līdz 22 pie strūklakas "Fregates "Valzivs"".

Par vienu no centrālajām svētku vietām kļūs Reņķa dārzs. Svētku koncertā no plkst.14 kā pirmie uzstāsies popdstudija "Jūras akmentiņi", savukārt no plkst.15 koncertprogrammā "Esi man tā" izskanēs Imanta Kalniņa, Aivara Hermaņa, Valta Pūces un Jāņa Lūsēna iemīļotākās dziesmas Marta Kristiana Kalniņa, Līvas Kalniņas un Kristiānas Stirānes izpildījumā. Ar kopīgi dziedamām dziesmām no latviešu teātru un kino repertuāra izskanēs aktieru Ditas Lūriņas un Mārtiņa Egliena dziesmu programma.