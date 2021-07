Vairākos gadatirgos būs iespēja vakcinēties pret Covid-19

Izbraukuma vakcinācija no plkst.7.30 līdz plkst.13 notiks Skultes tirgū, savukārt Ādažu krāmu tirgū Kārklu ielā iespēja vakcinēties būs no plkst.7.30 līdz plkst.14. Carnikavas Zvejnieksvētku tirgū Stacijas ielā un Gaujmalā pretī Atpūtas ielai vakcinācija notiks no plkst.10 līdz plkst.16, savukārt Lapmežciema tirdziņā Liepu ielā iespēja saņemt poti būs no plkst.15 līdz plkst.19.