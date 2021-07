Vācijā atklāj Johana Valtera gleznu izstādi

Izstāde muzejā būs apskatāma līdz 24.oktobrim. Ekspozīciju veido vairāk nekā 50 Valtera mākslas darbi, no kuriem lielākā daļa Latvijā vēl nav bijusi izrādīta.

Johans Valters dzimis 1869. gadā Jelgavā un tiek uzskatīts par vienu no modernās latviešu glezniecības pamatlicējiem. Pēc pārcelšanās uz Vāciju 1906. gadā pieņēmis pseidonīmu Johans Valters-Kūravs. Savā daiļradē viņš mēroja ceļu no 19.gadsimta beigu reālisma un impresionisma līdz vācu ekspresionismam, katrā no stilistiskās attīstības posmiem radīdams izcilus mākslas darbus.