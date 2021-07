Sanktpēterburgas krematorijs augstās mirstības dēļ netiek galā ar noslodzi

Daži no zārkiem, kas novietoti rindā uz dedzināšanu, atrodas pagraba stāvā: pēc Aleksandra aplēsēm, tādu ir apmēram trīs simti, ieskaitot kastes, kas izgatavotas no dēļiem un kurās ievieto mirušos bez tuviniekiem, kuru bēres tiek rīkotas uz valsts rēķina.

Kāds bijušais krematorijas darbinieks (viņš lūdza nenosaukt vārdu, baidoties par savu drošību), kurš uztur sakarus ar kādreizējiem kolēģiem, apgalvo, ka patiesībā ir vairāk zārku, kas gaida nosūtīšanu uz krāsnīm: “Tikai vakar vien tādu bija 600, šodien, iespējams, vairāk. Atsevišķa telpa tika piešķirta tiem, kuri nomira no koronavīrusa sekām, taču jau vairākus mēnešus, ja radinieki vēlas atvadīties no slima cilvēka, viņiem tas ir atļauts. Šajā gadījumā zārks tiek atstāts slēgts. Pēc ceremonijas to nosūtīta uz kādu no zālēm, uz vispārējo rindu. Ir briesmīga aina - antisanitāri apstākļi, kukaiņi”.