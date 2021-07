Iepriekš sabiedrība nebija pietiekami informēta par iespēju izveidot individuālu ģerboni. Vēl ne tik sen atpakaļ valdīja maldīgs priekšstats par to, ka ģerboņi paredzēti vien dižciltīgiem cilvēkiem vai aristokrātiem. Patiesībā gadsimtiem ilgi ir veidoti pilsoniskie ģerboņi, kas simbolizēja to pašu ko šobrīd – piederību konkrētai dzimtai vai arodam. Kliedējot šos un līdzīgus pieņēmumus, pēdējo divdesmit gadu laikā dzimtām ir parādījusies gan liela interese, gan iespēja veidot savus ģerboņus. Īpaši izteikti tas novērojams pēdējā desmitgadē.

Kāds ir nākamais solis ceļā uz ģerboņa izveidi, pēc tam, kad kādam no dzimtas pārstāvjiem radusies interese par to?

Ģerboņa veidošanas procesā ļoti lielu lomu spēlē mākslinieka un dzimtas pārstāvju savstarpējā sapratne. Ja tādas nav, tad labāk jau laicīgi atteikties no sadarbības. No dzimtas pārstāvju un mākslinieka savstarpējās spējas sadarboties atkarīgs ir ne tikai gala rezultāts, bet arī tas, cik ilgu laiku aizņems viss process. Protams, šeit jāņem vērā arī trešā puse – jau pieminētā Valsts heraldikas komisija, kura vērtē, vai ievēroti visi heraldikas likumi un tradīcijas, vai ģerbonis ir grafiski izstrādāts apstiprināšanai.

Par to nevajadzētu satraukties, tāpēc ir gan Valsts heraldikas komisija, gan mākslinieki ar pieredzi ģerboņu veidošanā. Šo abu iepriekšminēto kompetence ir paskaidrot, kādi elementi veido ģerboni, kas heraldikā ir un kas nav pieļaujams un kas, atbilstoši visam iepriekš nosauktajam, no dzimtas pārstāvja iecerēm ir izpildāms. Gan no simbolikas, gan no krāsu viedokļa, jo tā ir vesela nozare, kurā ir diezgan stingri nosacījumi, kas balstās ļoti senās tradīcijās. Gadsimtu laikā ģerboņu veidošanas pamatnosacījumi nav mainījušies. Ģerboņa pamats ir vairogs ar tajā attēloto simboliku. Dzimtām ieteicams veidot tā saucamos pilnos ģerboņus ar tradicionālajiem elementiem: bruņucepure, lambrekeni, grīste, kleinods utt. Tie visi uzskatāmi par vairoga papildinājumiem un ir tādas vairāk dekoratīvas, daļēji arī simboliskas sastāvdaļas. Ja dzimta izvēlas, zem vairoga var atrasties arī devīze.