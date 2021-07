Cenšoties apdzēst ugunsgrēku, Rīgā cietis viens cilvēks

Izsaukumu uz ugunsgrēku ugunsdzēsēji saņēmuši plkst.14.26. Konteinerā dega atkritumi un sausā zāle ap to kopumā 40 kvadrātmetru platībā.

Vītola atzīmēja, ka aizvadītajā diennaktī no ūdenstilpnēm nav izcelti bojā gājušie, tomēr Rīgā, Hapaka grāvī apgāzusies laiva ar cilvēkiem. Tas nebija tālu no krasta, un viens cilvēks no ūdens izkļuvis pats, bet otram tika sniegta palīdzība.