Zinātnieki no Latvijas aicināti piedalīties "Pathfinder Challenge" konkursos

Pirmajā izaicinājumā, kas dēvēts par "Informētība iekšā", pētniekiem jāmeklē atbildes uz jautājumiem, piemēram, kas atšķiras, ja sistēmai ir izpratne, kāda ir šādas izpratnes pievienotā vērtība, piemēram, attiecībā uz veiktspēju, elastību, pieņemamību vai lietotāja pieredzi. Kā norādīja EIP, šīs problēmas pamatā ir teorētiskas un tehnoloģiskas atbildes no jaunām izpratnes koncepcijām, kas ir piemērojamas gan sistēmām, gan tehnoloģiskajiem artefaktiem, kas ietekmē to, kā to var izmērīt un izstrādāt. Ja šis izaicinājums būs veiksmīgs, tas būtiski mainīs veidu, kādā cilvēki iesaistās tehnoloģijās.