Atbildību šūpulī neieliek, bet atbildību var iemācīties. Arī pieredzējis, nepieklājīgs šoferis

Ja autobraucējiem un vispār satiksmes dalībniekiem būtu vairāk veselā saprāta, kā arī lielāka atbildības sajūta pret sevi un citiem, skumjo un traģisko stāstu būtu krietni vien mazāk. Tas ieviestu korekcijas ziņu dienestu darbā, jo cik tad ilgi vēstītu, ka visi, kas no rīta devās ceļā, bez jelkādiem incidentiem ir atgriezušies mājās. Pat ja nenotiek traģiski negadījumi, statistika nepielaužami liecina, ka ar atbildību uz ceļa autobraucēju kopienā ir milzīgas problēmas. Pietiek vien ielūkoties kaut vai pēdējās nedēļas statistikā, kur pa dienām kopš otrdienas, līdz sestdienai ieskaitot, reģistrēti 446, 439, 407, 434, 513 pārkāpumu protokoli. No tiem attiecīgi 176, 199, 180, 205, 248 ir par atļautā braukšanas ātruma pārkāpumiem, bet aizturēto dzērājšoferu skaits tai pašā periodā savukārt ir 12, 13, 9, 14, 19.

Piecu dienu laika nogrieznis nav garš, tomēr skaitļi labi ilustrē reālo situāciju. Reģistrēto pārkāpumu skaits svārstās, taču nemazinās, lai gan panākt pozitīvu tendenci būtu tik vienkārši! Patiesībā jau autobraucējiem ir jāpiesēž un jāpadomā: “Kur es skrienu, kāpēc es skrienu, kāpēc es braucu tā, kā es braucu un vai tas ir tā vērts?” Man ir diezgan lielas aizdomas, ka vairums bīstamo pārkāpumu ir apzināti, tādēļ no tiem varētu izvairīties, ja vien autobraucējs vai jebkurš cits satiksmes dalībnieks savā ikdienas burzmā kaut uz mirkli apstātos un aizdomātos, par savas rīcības iespējamajām sekām. Jo sekas jau būs vienmēr, vienīgi satiksmes dalībnieka spēkos ir pašam noteikt, cik labvēlīgas vai nelabvēlīgas tās būs.

Patiesībā te atslēgas vārds ir atbildība. Tā vien šķiet, ka tie, kas iziet uz apdzīšanas manevru pēdējā brīdī, tā īsti neapzinās savu atilbību pirmkārt, paši pret sevi, otrkārt, pret pārējiem satiksmes dalībnieku kopienas locekļiem, kas tajā brīdī atrodas tieši tajā pašā vietā uz ceļa, un, treškārt, arī pret sev tuvajiem un pazīstamajiem, kuriem, domājams, nudien nekārojas tuvākajās dienās gādāt sēru vainagu un meklēt skapī bēru ceremonijai atbilstošas drēbes. Tie, kuri pie stūres sēžas reibumā, jo domā, ka nekas jau nenotiks, kaut arī ceļš dubultojas, ir cita kategorija. Līdz šim neesmu nonācis tiešā konfrontācijā ar šādiem šoferīšiem, taču tādi, kam ir akūts atbildības sajūtas deficīts, kam nav cieņas pret citiem, ir ārkārtīgi bieža parādība. Piemēri tālu un sen nav jāmeklē. Vēl pagājušajā nedēļā sanāca braukt pa Liepājas šoseju un pāris reizes nonākt palēninātā satiksmē, kur braukšanas tempu noteica traktortehnika. Skaidrs, ka tad, ja esi ilgstoši braucis ar aptuveni 100, 20 - 30 kilometri stundā šķiet kā kājāmgājēja ātrums un traktoram gribas tikt garām. Bet kāpēc traktors jāapdzen pirms nepārredzama pagrieziena pa labi, turklāt divām mašīnām uzreiz? It kā jau mani tieši neietekmē un ar traktora apdzinējiem nākamajā apdzīvotajā vietā atkal sagrupējāmies vienā bariņā, bet tomēr - par drošas braukšanas izpratni tas neliecina. Mirkli vēlāk uz tās pašas šosejas bezatbildīga šofera apzīmējumu izpelnījās kāds kravas auto vadītājs. Arī viņam traktors maisījās pa priekšu, tādēļ nolēma to apdzīt manevram nepiemērotā vietā. Kad ieraudzīju traktoriņu aiz koku audzes pagrieziena iekšmalā, nospriedu, ka gan jau aiz tā ir sapuclējušies auto. Un bija arī - kravas auto, kura šoferis, ieraudzījis mani, pārtrauca iesākto apdzīšanas manevru un to izdarīja tik strauji, ka krietni iešūpotājā piekabē varēja sagāzties viss, ja vien tā nebija tukša.