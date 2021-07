Nedēļas horoskops

Kamēr citi vaļojas atvaļinājumā, tev ir lieliskas iespējas parādīt, uz ko esi spējīgs. Mācēsi atstāt iespaidu un kāds varbūt saņems interesantu karjeras piedāvājumu. Darbi ies no rokas, pats par paveikto būsi apmierināts un arī bankas konta stāvoklis priecēs. Ar naudu gan tā uzmanīgi, jo gluži nemanot var nākties iztērēties pārlieku. It īpaši par saimniecības lietām un it īpaši, iepērkoties internetā. Brīvajā laikā labprāt uzturēsies mājās. Labs laiks nelielam kosmētiskajam remontam un interjera izskaistināšanai. Jauni aizkari, jauni pārklāji un... tā eleganti graciozā porcelāna vāzīte... – prieks pašam un mājiniekiem.