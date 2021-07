Pasākumu rīkotāji aicina saglabāt atbalsta mehānismus līdz visu pulcēšanās ierobežojumu atcelšanai

Pasākumu rīkotāji skaidro - neraugoties uz to, ka no 15.jūnija ir atviegloti publisko pasākumu norises noteikumi, nozares pilnvērtīgas darbības atjaunošanai joprojām pastāv būtiski ierobežojumi, piemēram, salīdzinoši mazā vakcinēto personu grupa, kas joprojām ir tālu no mērķa sasniegt tik nepieciešamo pūļa imunitāti. Šī brīža situācijā kultūras un publisko pasākumu nozare bez apgrūtinājumiem var strādāt tikai ar to sabiedrības daļu, kas noslēgusi pilnu vakcinācijas procesu, uzsver vēstules autori.