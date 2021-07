Gandrīz trešdaļa iedzīvotāju vēlētos iesaistītes savas apkaimes uzlabošanā

Cilvēku vēlmi piedalīties apkārtējās vides sakārtošanā apliecina arī šogad pieteiktais teju rekordliels talkošanas vietu skaits Lielās Talkas ietvaros. Oficiāli piereģistrēto talkas vietu skaits sasniedza 1968, ietverot gan atkritumu savākšanas, gan labiekārtošanas, gan solo talkas. Runājot par iedzīvotāju iesaisti, jāpiezīmē, ka lielo pilsētu (Ventspils, Liepājas, Jūrmalas, Jelgavas, Valmieras, Jēkabpils, Rēzeknes, Daugavpils) iedzīvotāji savas apkaimes un pilsētvides uzlabošanā iesaistās aktīvāk nekā Rīgas iedzīvotāji, piemēram, atbildi, ka viņi aktīvi iesaistās apkārtējās vides uzlabošanā, snieguši 8% respondentu no lielajām pilsētām un 5% no Rīgas. Savukārt atbildi, ka iesaistās neregulāri, snieguši 30% lielo pilsētu iedzīvotāju un 19% rīdzinieku. Jāpiezīmē, ka rīdzinieki biežāk norādījuši, ka pagaidām vēl nav iesaistījušies, taču to vēlētos (37%), kamēr starp lielo pilsētu iedzīvotājiem šādu atbildi sniedzis 31%.

Latvijas iedzīvotāji aizvien aktīvāk iesaistās arī dažādās nevalstiskajās organizācijās, piemēram, apkaimju biedrībās, kuru mērķis ir uzlabot apkārtējo vidi kopumā vai risināt kādu samilzušu problēmu – zaļo zonu trūkumu, drošību vai ceļu stāvokli. Aptaujas dati liecina, ka apkaimes un pilsētvides labiekārtošanā biežāk iesaistās iedzīvotāji vecumā no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem – šajās vecuma grupās 12% respondentu norādījuši, ka aktīvi iesaistās labiekārtošanā, cik vien tas ir iespējams. Vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem ir lielākais īpatsvars tādu respondentu, kuri vēl nav iesaistījušies, taču vēlētos to darīt (39%).