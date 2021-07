KO ĒST? ⟩ Gaisīgas jogurta kūkas tiem, kas rūpējas par slaido līniju

Ja ir vēlme izvairīties no liekām kalorijām, jogurta kūku var pagatavot pavisam “nevainīgā” versijā, iztiekot bez biskvīta vai cepumu pamatnes. Jogurtā iemaisa augļu, ogu vai marmelādes gabaliņus, pievieno iepriekš uzbriedinātu un ūdens peldē izkausētu želatīnu un lej silikona veidnē, kas ieziesta ar eļļu, sviestu vai kokosriekstu sviestu. Veidni liek ledusskapī un nogaida pāris stundas vai, vēl labāk, — visu nakti, lai kūka sastingtu. Tad to uzmanīgi izgāž uz lēzena šķīvja, dekorē ar augļiem, ogām vai ēdamajiem ziediem, griež šķēlēs un pasniedz.

Ja esi no tiem, kam iet pie sirds siera kūkas, tad, protams, novērtēsi jogurta kūku, kuras pildījums klāts virs kraukšķīgas pamatnes, kas klasiskā variantā tiek pagatavota no “Selgas” vai “Digestive” cepumiem, kas samaisīti ar kausētu sviestu, bet tikpat labi pamatnei var izmantot arī apgrauzdētas auzu pārslas vai no svaigēdājiem aizņemties ideju par pamatni, kas gatavota, sablendējot riekstus, dateles un dažādu sēkliņu maisījumu.