Seriāls "Baltais lotoss" pulcē iespaidīgu aktieru ansambli

Latvijā seriālu no 13. jūlija demonstrēs "LMT Viedtelevīzija".

Medijs "The Guardian" jau nodēvējis to par “2021. gada labāko un neērtāko seriālu”.

Galvenajās lomās – seriāla "Nešvila" (Nashville) zvaigzne Konija Braitona, spoža jaunā aktrise Aleksandra Dadario ("True Detective", Pērsija Džeksona filmu sērija u.c.), atraktīvā komiķe Dženifera Kolidža ("American Pie", "Epic Movie" u.c.), kā arī citi Holivudas filmu un seriālu vidē sevi pierādījuši aktieri. Scenārija autors Maiks Vaits ir veidojis virkni komēdiju un seriālu, tostarp "School of Rock", "Enlighting" un citus labi zināmus kino darbus.

Kā vēsta seriāla veidotāji, "Baltais lotoss" ir sociāla satīra. Tā darbība risinās ekskluzīvā Havaju salu kūrortā. Uzmanības centrā ir ļoti dažādi viesi, kuri ieradušies, lai atjaunotos un relaksētos īstā paradīzē. Taču ar katru dienu vairāk šos no skata tik perfektos kūrorta apmeklētājus, smaidīgos darbiniekus un idillisko vidi sāk apvīt arvien tumšāka aura. Vai tiešām viss ir tik perfekti, kā izskatās no malas?

"Baltais lotoss" nesaudzīgi atklāj mūsdienu sabiedrību un tās trūkumus. Kā raksta The Guardian, Vaits ir radījis “dziļi smieklīgu un brīnišķīgi aktuālu mākslas darbu, kas rosina un provocē bez sludināšanas. Šis seriāls par šķirām, dzimumiem un rasēm pasaka vairāk tieši tāpēc, ka tas nebūt nav veltīts šiem jautājumiem. Jo svarīgi atcerēties – lai nodotu ziņu, nepieciešams to pareizi iepakot.”

Atzinīgus vārdus seriālam velta arī The New York Times.

"Šis ir trāpīgs un dvēselisks seriāls, kas iedziļinās un pilnībā atklāj savus varoņus un kļūst daudzšķautnaināks ar katru epizodi. Vienlaikus ar sīkiem dzēlieniem tas piedāvā sirsnīgu un bijības pilnu skaistuma izjūtu. Mēs visi strādājam, izklaidējamies, dzīvojam un mirstam zem vienas saules. Tomēr dažiem no mums izdodas sauļoties vairāk nekā citiem," raksta The New York Times.