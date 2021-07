Kazāks: Nav pamata bažām, ka inflācijas tempi ir pārāk strauji

"Līdz ar to šajā brīdī mums nudien nav bažu, ka varētu būt kāds ilgstošs ļoti straujas inflācijas kāpums," sacīja Kazāks.

Jau vēstīts, ka Latvijas Banka jūnijā paaugstināja gada vidējās inflācijas prognozi 2021.gadam no iepriekš lēstajiem 1,8% līdz 2%, bet nākamajam gadam gada vidējās inflācijas prognoze tika palielināta no 2,2% līdz 2,9%. Tāpat Latvijas Banka palielināja gada vidējās inflācijas prognozi 2023.gadam no šogad marta beigās prognozētajiem 1,8% līdz 2%.