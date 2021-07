Baltijas jūras dokumentālo filmu forumā tiks prezentēti 18 filmu projekti

Baltijas jūras dokumentālo filmu forums ir viens no nozīmīgākajiem Baltijas jūras reģiona dokumentālā kino industrijas pasākumiem. Filmu veidotājiem forumā ir iespēja iepazīstināt ar saviem projektiem potenciālos sadarbības partnerus un nozares profesionāļus, piedalīties ekspertu vadītās darbnīcās un semināros. Foruma filmu projektu tirgus un apmācības filmu veidotājiem notiks no 1. līdz 10. septembrim, pamatā tiešsaistes formātā.

Pirms savu projektu prezentācijām filmu tirgū foruma dalībniekiem būs iespēja tās noslīpēt un papildināt apmācībās pieredzējušu dokumentālā kino konsultantu un praktiķu vadībā. Pasniedzēju komandu vadīs foruma ilggadējie dalībnieki, dokumentālā kino konsultanti no Dānijas Mikaels Opstrups un Tue Stēns Millers. Kopā ar viņiem strādās montāžas režisors Fils Džandalijs no Zviedrijas, kinorežisore Salome Jaši (Gruzija), filmu izplatīšanas un tiesību jautājumu eksperte Gite Hansena (Šveice) un citi. Projektus vērtēs televīziju, filmu fondu un filmu tiesību kompāniju pārstāvji no dažādām valstīm (BBC (Lielbritānija), Al Jazeera (Katara), MDR (Vācija), Cat and Docs (Francija), Current Time TV (ASV), Latvijas Televīzija (Latvija), Docs Up Fund (Francija), YLE (Somija), TVP (Polija) u.c.).