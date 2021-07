Bēdīga statistika: lielākā daļa dzērājšoferu brauc pamatīgā "šmigā"

Latvijā soda mērs ir atkarīgs no tā, cik lielā alkohola reibumā autovadītājs ir sēdies pie stūres. Pārsniedzot 0,5 promiles, bet nepārsniedzot 1,0 promili, naudas sods ir no 430 līdz 640 eiro un tiesību atņemšana uz vienu gadu. Pārsniedzot 1,0 promili, bet nepārsniedzot 1,5 promiles – naudas sods no 850 līdz 1400 eiro, tiesību atņemšana uz trim gadiem. Savukārt, pārsniedzot 1,5 promiles, autovadītājam jārēķinās ar naudas sodu no 1200 līdz 2000 eiro un tiesību atņemšanu uz pieciem gadiem.