"Dzīvi cilvēki" – sērgas laika romāns par izdzīvošanu

Kompānija ir raiba, un attiecības viņu starpā nav pašas labākās – jāsadzīvo ir esošiem un bijušajiem mīlniekiem, partneriem un draugiem, cilvēkiem no dažādiem sabiedrības slāņiem. Tikai vienam no viņiem ir reāla mednieka pieredze, pārējiem nepiemīt nekādas noderīgas prasmes, turklāt neviens no visiem nav morāli gatavs uzbrukt un aizstāvēties ar ieročiem rokās… Ierastās pasaules vairs nav, tā sarukusi līdz tuvākā nama sienām. Kas tur atrodas – dzīvie vai mirušie, draugi vai ienaidnieki? Cilvēks cilvēkam – glābējs vai vilks? Noslēgtā telpā skaņas kļūst spalgākas, krāsas košākas un emocijas saasinās līdz galējībai.