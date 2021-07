Psihologs: atbildīgu autovadītāju var ģimenē izaudzināt jau kopš bērna kājas

Kā izrādās termins “atbildība” ir teju neiespējami noķert aiz astes un izlikt visu apskatei un vērtējumam. Kā stāsta bērnu psihologs, atbildība sajūta katrā no mums tiek ieaudzināta jau bērnībā pakāpeniski un lielu lomu te spēlē mūsu vecāki vai līdzcilvēki. Kā tad īsti vecāki var bērnā ieaudzināt veselīgu atbildības sajūtu vai gluži pretēji, to neapzinoties degradēt? Un kā tas spēj ietekmēt bērna kā nākamā autovadītāja braukšanas manieri un uzvedību satiksmē? Par to mums pastāstīja ārsts -pieaugušo un bērnu psihiatrs Gunārs Trimda.